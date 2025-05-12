Верхоянский район, Якутия, 12 мая, 2025, 07:41 — ИА Регнум. В связи со сложной пожароопасной обстановкой в Верхоянском районе Якутии отменят сезон охоты. Об этом сообщил республиканский оперштаб.

Андрей Сорокин/РИА Новости

«В Верхоянском районе по состоянию на 12 мая действуют семь лесных пожаров и 15 ландшафтных. Причина всех возгораний — человеческий фактор, в большинстве случаев — несанкционированные сельхозпалы. С огнём там борются уже порядка 200 человек», — уточнил оперштаб.

Первый зампредседателя правительства Якутии Дмитрий Садовников пояснил, что власти были вынуждены пойти на крайние меры. В течение выходных ситуация в районе не изменилась. Несанкционированные палы фиксируются в каждом населённом пункте, несмотря на особый противопожарный режим.

Подобное решение правительство Якутии может принять и в отношении Эвено-Бытантайского улуса в случае, если ситуация не изменится.

Садовников заявил о необходимости срочного усиления контроля за соблюдением противопожарных мер и жёсткого пресечения любых нарушений.

Как сообщало ИА Регнум, по информации минэкологии Якутии, общая площадь лесных пожаров на территории республики превысила 3,1 тыс. га, специалисты ликвидируют огонь на десяти участках. К ликвидации огня в лесах привлечены 237 сотрудников лесопожарных формирований, задействовано девять единиц техники. В регионе 1 мая официально объявили пожароопасный сезон. Режим ЧС муниципального характера был введён в лесах Верхоянского района. Особый противопожарный режим объявили на территории Верхоянского и Усть-Алданского районов.