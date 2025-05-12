Село Усть-Ишим, Омская область, 12 мая, 2025, 07:18 — ИА Регнум. В Усть-Ишимском районе на севере Омской области объявлен режим ЧС из-за подтопления дороги, которая ведет из райцентра Усть-Ишим в соседнюю Тюменскую область. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«В связи с подтоплением дороги Усть-Ишим — Фокино на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области введен режим чрезвычайной ситуации», — следует из сообщения на сайте ведомства.

В Усть-Ишим, помимо этой трассы, ведут еще две. Данная дорога соединяет муниципалитет с Викуловским районом Тюменской области. Другие две трассы ведут в Омск и Вагайский район Тюменской области.

Усть-Ишимский район сильно пострадал в результате паводка в мае прошлого года. Тогда там было затоплено порядка 650 домов и 1,1 тыс. участков. Более 2 тыс. местных жителей были эвакуированы. Суммарный ущерб от затопления территорий в регионе составил около 3 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о превышении уровнем воды в реке Ишим отметки «опасное явление» на 22 см. При этом глава региона назвал ситуацию контролируемой.

30 апреля в двух районах Тюменской области — Казанском и Абатском — был объявлен режим ЧС регионального уровня из-за разлива паводковых вод. Жители населенных пунктов в этих районах имеют право обратиться за единовременной материальной помощью.