Донецк, 12 мая, 2025, 07:18 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) более 200 атак украинских беспилотников отразили за прошедшую неделю российские военные. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 230 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой», — уточнили в ведомстве.

При этом повышенную активность вражеских разведывательных беспилотников зафиксировали над Донецком накануне юбилея Победы.

Взрывотехники республиканского подразделения ФСБ РФ с помощью специального оборудования отключили системы управления БПЛА, а затем уничтожили их на полигоне.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 86 дронов ВСУ. Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 662 самолёта, 283 вертолёта, 56 592 беспилотника, 605 ЗРК, 23 265 танков и других боевых бронированных машин, 1561 боевую машина РСЗО, 24 624 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 35 237 единиц специальной военной автомобильной техники.