Москва, 12 мая, 2025, 07:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предложением о возобновлении российско-украинских переговоров не оставил Западу шансов. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире на YouTube.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«Вчера мы могли наблюдать ситуацию, когда кучка профанов, которыми и были европейские лидеры вместе с Зеленским, возомнившие себя гениями, сталкиваются с мастером своего дела. Не было никаких сомнений, кто вышел победителем из вчерашнего политического обмена — Владимир Путин», — указал Меркурис.

По его словам, лидеры стран ЕС даже не смогли составить президенту РФ конкуренцию. Аналитик отметил, что Путин принял верное решение выступить перед СМИ без промедления, не оставив таким образом никому шансов на ложные рассуждения о слабости Кремля.

Меркурис добавил, что Путин «филигранно переиграл Запад» и этот факт говорит о многом.

«Ему удалось поставить их в такое положение, в котором они совершенно не ожидали оказаться», — подытожил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ в ночь на 11 мая во время своего выступления в Кремле по итогам работы на полях юбилея Победы озвучил предложение о возобновлении переговоров с Украиной. Тогда Путин заявил, что Москва готова начать переговорный процесс в Стамбуле 15 мая.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил, что украинская делегация может приехать в Турцию в случае согласия России поддержать 30-дневное перемирие. Его ранее одобрил Европейский союз, утверждая, что этот шаг будет содействовать мирным переговорам.

10 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что обсуждение 30-дневного перемирия с Киевом невозможно без учета целого ряда нюансов. К тому же Украина уже показала, как может «поддерживать» режим прекращения огня. В период объявленного Путиным пасхального перемирия ВСУ нарушили его порядка 5 тыс. раз.