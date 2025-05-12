Улан-Удэ, 12 мая, 2025, 06:36 — ИА Регнум. По обвинению в коррупции задержали министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба правительства республики.

Заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков заявил, что задержание главы ведомства было ожидаемо, власти взаимодействовали с правоохранителями по данному делу.

«Сегодня коррупционные проявления ― это не просто преступление, это предательство в условиях специальной военной операции. И место всем коррупционерам в местах не столь отдалённых», — подчеркнул Сухоруков.

Противодействие коррупции является одной из основных задач правительства республики, добавил он.

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