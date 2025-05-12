Вашингтон, 12 мая, 2025, 06:35 — ИА Регнум. Ключевым для Соединенных Штатов Америки приоритетом по урегулированию украинского кризиса является немедленное прекращение огня и завершение боевых действий. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио во время телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

Марко Рубио

«Госсекретарь подтвердил позицию США в отношении конфликта между Россией и Украиной: нашим главным приоритетом остается окончание боевых действий и немедленное прекращение огня», — следует из сообщения Госдепа.

Рубио и Лэмми также обсудили обострение конфликта между Индией и Пакистаном. Министры сошлись во мнение, что обе стороны должны соблюдать режим прекращения огня и продолжать контакты.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая президент России Владимир Путин во время выступления перед журналистами в Кремле по итогам празднования 80-летия Победы адресовал Украине предложение возобновить в Турции прерванные в 2022 году переговоры по мирному урегулированию ситуации. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что украинская сторона готова приехать в Стамбул на переговоры, но только в случае объявления режима перемирия в зоне боевых действий.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно принять предложение Москвы о старте переговорного процесса в турецкой столице 15 мая.

10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск посетили столицу Украины, где приняли участие во встрече «коалиции желающих». Главной темой их обсуждений с Зеленским стало 30-дневное перемирие, которое, по их мнению, Россия должна поддержать.

При этом Киев даже не попытался поддержать объявленное Путиным в апреле пасхальное перемирие, хотя заявлял о якобы готовности это сделать. Режим прекращения огня в период с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля украинская сторона нарушила порядка 5 тыс. раз.