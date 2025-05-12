Луганск, 12 мая, 2025, 06:32 — ИА Регнум. Украинские формирования во время объявленного Россией трёхдневного перемирия атаковали прифронтовые территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Погибли мирные граждане, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«Противник проигнорировал предложенное перемирие и вел огонь по прифронтовым городам Луганской Народной Республики. В результате террористических действий украинских боевиков есть жертвы среди мирного населения», ― приводит ТАСС слова эксперта.

Также Марочко отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения существенно не изменилась и остаётся стабильно напряжённой.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. По данным Минобороны России, по всей линии боевого соприкосновения украинские вооружённые формирования совершили 4011 обстрелов позиций наших войск из ствольной артиллерии, танков и миномётов, в том числе 62 — с применением РСЗО. Более того, противник осуществил 9918 ударов и сбросов боеприпасов с БПЛА. Также ВСУ предприняли 37 попыток атак и одну разведку боем в ряде населённых пунктов Курской и Харьковской областей, ЛНР и ДНР. Все атаки были отражены.

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что, пока Россия предпринимает шаги по снижению напряжённости, Киев наращивает количество ударов по мирным гражданам. Особенно возросло число атак с применением дронов со стороны ВСУ на гражданские автомобили. Чаще всего вражеские БПЛА атаковали автомобили в Белгородской, Курской, Херсонской областях, а также в ЛНР, уточнил дипломат.