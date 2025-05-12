Новокузнецк, Кемеровская область, 12 мая, 2025, 06:09 — ИА Регнум. В городе Новокузнецке Кемеровской области задержан подросток, который собирался устроить теракт на территории городского военкомата. Он планировал там привести в действие самодельное взрывное устройство (СВУ).

Иван Шилов ИА Регнум Полиция, МВД, задержание

Об этом ТАСС сообщили в управлении Федеральной службы безопасности по региону. Как уточняется, несовершеннолетний житель Новокузнецка должен был выполнить задание украинского формирования «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлен несовершеннолетний житель региона, который из корыстных побуждений вступил в сговор с представителем террористической организации «Легион «Свобода России» для совершения террористического акта путем совершения взрыва СВУ на территории военного комиссариата города Новокузнецка», — следует из сообщения.

Также указано, что цель теракта заключалась в дестабилизации деятельности органов госвласти в регионе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к осуществлению теракта. В настоящий момент задержанный, согласно решению суда, заключен под стражу.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля в Ростове-на-Дону по подозрению в изготовлении СВУ был задержан 15-летний школьник. Тогда сообщалось, что подросток собирал бомбу по заданию украинских спецслужб в собственной квартире, представители ВСУ передавали ему необходимые инструкции.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что глава киевского режима Владимир Зеленский буквально в прямом эфире планирует теракты на российской территории.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также подчеркивал, что киевский режим применяет террористические методы, поскольку осознаёт, что стратегическая инициатива на фронте находится в руках Вооруженных сил России.