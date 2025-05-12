Москва, 12 мая, 2025, 06:08 — ИА Регнум. В июне россиян ожидают длинные выходные — с 12 по 15 июня. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа. ру» Юлия Санина.

ИА Регнум День России

«Следующие длительные выходные с 12 по 15 июня связаны с тем, что 12 июня отмечается День России, а выходной 13 июня перенесён с субботы, 8 марта, благодаря постановлению правительства России», — пояснила она «РИА Новости».

Таким образом, рабочая неделя продлится три дня — с 9 по 11 июня, а рабочий день 11 июня сократится на один час.

Как сообщало ИА Регнум, в преддверии длинных выходных в июне спрос на туры на середину месяца увеличился на 16% по сравнению с 2024 годом. Самыми популярными направлениями стали Турция, Египет, Абхазия и Санкт-Петербург. Кроме того, на 80% увеличился спрос на поездки в Турцию, а в Таиланд ― на 14,3%.

В 2025 году россияне будут трудиться шесть дней в неделю только один раз — с 27 октября по 1 ноября включительно, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким.