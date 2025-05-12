Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 12 мая, 2025, 05:53 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 12 мая российские военные отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

При этом он не уточнил точное количество сбитых вражеских дронов.

По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений на земле нет.

Как сообщало ИА Регнум, в период с 21:00 мск 5 мая до 04:00 мск 6 мая российские силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 105 украинских беспилотников самолётного типа. Из них 32 дрона поразили над Брянской областью, ещё 22 — над Воронежской областью, 19 беспилотников — над территорией Московского региона. Над Пензенской областью было уничтожено 10 дронов, над Калужской — девять, над Белгородской областью — шесть БПЛА. По два дрона силы ПВО обезвредили над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Вечером 11 мая украинские вооружённые формирования нанесли ракетный удар по городу Рыльску в Курской области. Ранения получили три человека. Их доставили в районную больницу. Также была серьёзно повреждена гостиница на въезде в город. От взрывной волны пострадали две машины и два частных дома.