В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Слюсарь: в Ростовской области отразили атаку БПЛА
Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 12 мая, 2025, 05:53 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 12 мая российские военные отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
При этом он не уточнил точное количество сбитых вражеских дронов.
По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений на земле нет.
Как сообщало ИА Регнум, в период с 21:00 мск 5 мая до 04:00 мск 6 мая российские силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 105 украинских беспилотников самолётного типа. Из них 32 дрона поразили над Брянской областью, ещё 22 — над Воронежской областью, 19 беспилотников — над территорией Московского региона. Над Пензенской областью было уничтожено 10 дронов, над Калужской — девять, над Белгородской областью — шесть БПЛА. По два дрона силы ПВО обезвредили над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.
Вечером 11 мая украинские вооружённые формирования нанесли ракетный удар по городу Рыльску в Курской области. Ранения получили три человека. Их доставили в районную больницу. Также была серьёзно повреждена гостиница на въезде в город. От взрывной волны пострадали две машины и два частных дома.