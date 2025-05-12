Донецк, 12 мая, 2025, 05:33 — ИА Регнум. В боевых действиях в населённом пункте Лысовка Донецкой Народной Республики (ДНР) участвовали наёмники из Колумбии и Польши. Об этом сообщил заместитель командира мотострелкового батальона 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» Центральной группировки войск с позывным Шелест.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

«Наёмники были, да. По перехватам узнали, что колумбийцы и поляки», — ответил российский военнослужащий на соответствующий вопрос ТАСС.

Бойцы ВС РФ ещё до начала перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным, в период с 3 по 8 мая освободили три населённых пункта — Лысовку, Троицкое и Липовое в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая в российских силовых структурах заявили, что ВСУ перебросили на линию фронта на юге ДНР большую группу иностранных наёмников, в их числе были итальянцы, колумбийцы, чилийцы и литовцы. О наличии наёмников в рядах украинских вооружённых формирований говорят сдавшиеся в плен военные ВСУ.

Путин подчёркивал, что иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в марте уточнил, что в ВСУ против России воюют более 3,3 тыс. наёмников.