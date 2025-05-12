Вашингтон, 12 мая, 2025, 05:06 — ИА Регнум. Впервые с 31 января стоимость биткойна на торгах превысила $70 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки криптовалютной биржи Binance.

(сс) Andre Francois Биткоин

Стоимость биткойна по состоянию на 04:05 мск достигла отметки в $105,032 тысяч. Спустя 14 минут рост замедлился, курс составил $104,495 тысяч (-0,61%).

К 04:50 мск стоимость криптовалюты снизилась до $103,954 тысяч.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля стоимость биткоина упала ниже $75 тысяч впервые с 7 ноября 2024 года. Однако после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин для более чем 75 государств, токен вырос за сутки на 5,5%, подорожав до $81,3 тысяч.

Курс криптовалюты обновил исторический максимум на торгах 20 января, превысив отметку в $109 тысяч. До этого цена на биткоин установила исторический максимум 17 декабря 2024 года, когда за него давали $108,353 тысяч.