Москва, 12 мая, 2025, 04:59 — ИА Регнум. Фигурантами уголовного дела, возбужденного после массовых обманов участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево в Москве, является 23 человека. Они арестованы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его информации, в числе арестованных пять сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления (ЛУ) МВД России.

«По настоящему уголовному делу, возбужденному по ст. 158 (кража) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ, арестованы 23 фигуранта, в числе которых пять полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево», — пояснил собеседник агентства.

Фигурантам вменяется в вину организация преступного сообщества или участие в нем.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая было установлено участие почти 20 человек в составе ОПГ, осуществившей серию краж у бойцов СВО, рейсы которых прибывали в Шереметьево. Мошенники обворовывали военных преимущественно через пассажирские перевозки. Они предлагали бойцам добраться до нужного места сперва за адекватную цену, однако к концу поездки она возрастала в десятки раз. За отказ от оплаты преступники угрожали военнослужащим физической расправой. Одного из бойцов злоумышленники обокрали на 615 тыс. рублей.

В тот же день пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу сообщила о возбуждении девяти уголовных дел на таксистов, обманувших участников СВО в Шереметьеве.

30 апреля по решению московского суда под арест на два месяца отправили семерых обвиняемых по этому делу: Алексея Андреева, Артура Юсупова, Игоря Морозова, Сергея Волоруева, Александра Лебедева и Викторию Калачеву, а также лидера преступной группировки Алексея Кабочкина.