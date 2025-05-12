Якутск, 12 мая, 2025, 04:31 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров на территории Якутии превысила 3,1 тыс. га, специалисты ликвидируют огонь на 10 участках. Об этом проинформировали в пресс-службе минэкологии региона.

МЧС Лесной пожар

«На данный момент ведется работа по тушению 10 лесных пожаров на общей площади 3154 га на территориях Верхоянского и Эвено-Бытантайского улусов», — следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

К ликвидации огня в лесах привлечены 237 сотрудников лесопожарных формирований, задействовано девять единиц техники.

1 мая в республике официально объявили пожароопасный сезон. Режим ЧС муниципального характера был введен в лесах Верхоянского района. Особый противопожарный режим объявлен на территории Верхоянского и Усть-Алданского районов.

Как передавало ИА Регнум, по состоянию на 9 мая площадь лесных пожаров в Бурятии выросла до 24,7 тыс. га. На тот момент в республике насчитывалось 18 пожаров в лесах.

10 мая режим ЧС из-за пожаров ввели в Сковородинском муниципальном округе Амурской области.

Ранее эксперт по лесам, устойчивому лесному хозяйству и пожарам проекта «Земля касается каждого» Алексей Ярошенко прогнозировал, что новые очаги возгораний в лесах могут быть зафиксированы в конце майских праздников в южной части Сибири.