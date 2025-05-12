Пекин, 12 мая, 2025, 04:17 — ИА Регнум. Пекин и Вашингтон решили создать механизм торгово-экономических консультаций. Об этом 11 мая сообщило Xinhua News Agency.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Китая и США

«Китай и США договорились о создании механизма торгово-экономических консультаций и проведении дальнейших консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес», — отметили авторы.

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн отметил, что договорённости были достигнуты в ходе переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Встречи проходили 10–11 мая в Женеве.

Как сообщало ИА Регнум, Скотт Бессент назвал успешными двухдневные торговые переговоры с представителями Китая. По его словам, обе стороны достигли соглашения о снижении торгового дефицита. На текущий момент его объём составляет около 1,2 трлн долларов. КНР и США 12 мая озвучат итоговое коммюнике.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля назвал страны, с которых США намерены взимать взаимные тарифы. Наиболее высокие тарифы Вашингтон ввел на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). Пекин в ответ сообщил о введении ответных пошлин в том же размере и ряда иных мер. Затем США повысили пошлины на китайские товары до 145%, а КНР на американские товары — до 125%.

Американский лидер 8 мая заявил, что Вашингтон снизит импортные пошлины на китайские товары в конечном счёте. Тарифы достигли предела и выше подняться не могут, добавил Трамп. Глава Белого дома 23 апреля также отмечал, что пошлины будут снижаться, но не до 0%.