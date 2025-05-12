Москва, 12 мая, 2025, 03:50 — ИА Регнум. Законопроект о снижении кворума для повторных собраний собственников жилья в многоквартирных домах рассмотрят депутаты Госдумы. Об этом сообщил член комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Марат Нуриев.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

В беседе с «РИА Новости» он пояснил, что внести законопроект в Госдуму планируется в эту весеннюю сессию.

В настоящее время собрание собственников помещений в многоквартирном доме в большинстве случаев правомочно (имеет кворум) при участии владельцев имущества или их представителей, обладающих более чем 50% общего количества голосов.

В разработке проекта принимала участие директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер. По её словам, на данном этапе около 30–40% собраний собственников признаются несостоявшимися из-за отсутствия кворума. При принятии поправок провести повторное общее собрание владельцев жилья получится с кворумом более 25% для решения таких вопросов, как перепланировка помещений; использование земельного участка, на котором расположен дом; благоустройство; управление общим имуществом; выбор способа управления домом и управляющей компании; определение платы за содержание жилья; вывоз мусора; текущий ремонт; договоры на водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение.

В итоге эти вопросы будут быстрее решаться, а не передаваться на рассмотрение органам власти, подчеркнула Генцлер.

Как сообщало ИА Регнум, также Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду. Исключение составят договоры, зарегистрированные в соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». За сдачу квартиры без согласия или договора предлагается ввести административную ответственность.

С 1 сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) владельцы приватизированной квартиры смогут указывать информацию о лицах, которые имеют право пожизненного проживания. Это будет делаться на добровольной основе, с согласия владельца недвижимости и самого жильца.