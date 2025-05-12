Москва, 12 мая, 2025, 03:45 — ИА Регнум. Темпы роста заработных плат россиян будут постепенно замедляться в текущем году и следующем, если сравнивать прогнозные показатели с данными 2023–2024 годов. Об этом рассказал ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Ника Егорова Зарплата

По его словам, такая динамика может быть связана с уменьшением кадрового дефицита.

«По-видимому, рост заработных плат в 2025–2026 годах замедлится по сравнению с темпами, которые наблюдались в 2023–2024 годах. Основным фактором гонки заработных плат в последние годы был растущий дефицит кадров, однако он, похоже, уже достиг пика и начал постепенно ослабевать», — цитирует специалиста «РИА Новости».

В то же время Ляшок отметил, что уровень безработицы в РФ в январе и феврале текущего года несколько вырос относительно показателей конца 2024 года. Также фиксируется снижение количества открытых вакансий.

Эксперт добавил, что Министерство экономического развития РФ прогнозирует рост зарплат в реальном выражении в этом году на уровне 7%, однако уже в следующем ожидается 5,7%. Тем не менее, указал ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС, зарплаты продолжат расти.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что к 2028 году среднемесячные номинальные зарплаты в РФ могут увеличиться до 132 940 рублей. То есть рост зарплат граждан составит 51,15% за четыре года. При этом ожидается, что в текущем году номинальные зарплаты составят около 102,7 тыс. рублей.

В апреле кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказывал, что к декабрю 2025 года средняя зарплата россиян увеличится на 57% относительно январских значений.