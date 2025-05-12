Москва, 12 мая, 2025, 03:20 — ИА Регнум. На территориях пяти округов России в ближайшие ночи ожидаются заморозки от 0 до минус 5 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

jill111 Заморозки

В комментарии ТАСС метеоролог уточнил, что имеет в виду Сибирский, Центральный, Южный, Уральский и Северо-Западный федеральные округа.

«В Красноярском крае и Хакасии [произойдет] понижение сразу на 8-10 градусов, днем будет около 7-12 градусов тепла. С понедельника в этих регионах температура ночью опустится, ожидается от 0 до плюс 5 [градусов], но возможны и заморозки до минус 2 [градусов] в отдельных районах», — пояснил он.

Вильфанд также уточнил, что заморозки до 5 градусов прогнозируются в Московской, Смоленской, Тверской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Нижегородской, Кировской и Свердловской областях. По его словам, аналогичное понижение температуры не исключено на юге, в частности, в степных районах Крыма. Там может фиксироваться до минус 2 градусов в ночные часы.

Кроме того, подготовиться к заморозкам от минус 1 до минус 2 градусов следует жителям Калининградской, Тамбовской, Липецкой, Костромской, Курской и Тульской областей, добавил метеоролог.

Как передавало ИА Регнум, Вильфанд уже сообщал, что европейскую часть России накроет холодный циклон. Тогда он отмечал, что в центральных районах ожидается температура на 4–7 градусов ниже нормы.