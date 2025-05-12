Москва, 12 мая, 2025, 03:06 — ИА Регнум. Граждане, желания побольше заработать на кешбэке, рискуют стать жертвами мошенников, использующих для обмана популярность банковских бонусных программ. Об этом сообщила старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«Ни одна честная финансовая организация не будет действовать себе в убыток… Это простое правило необходимо запомнить, тогда риск оказаться обманутым аферистами будет ниже», — пояснила она в разговоре с агентством «Прайм».

Юрист добавила, что россиянам через Telegram-каналы обещают кешбэк в размере 50-90 процентов за участие в акциях известных брендов. Аферисты предлагают потенциальной жертве подписаться на канал, перейти по ссылке, ввести номер телефона и код, полученный через СМС. После этого мошенникам открыт доступ к личной информации, включая данные банковских сервисов и портала «Госуслуг».

Граждане должны понять, что кешбэк не является волшебным инструментом для зарабатывания денег, это своеобразная компенсация затраченной суммы. Размер выгоды напрямую зависит от трат, заключила Гусятникова.

Как сообщало ИА Регнум, российские банки намерены усилить борьбу с клиентами, использующими мошеннические схемы для получения кешбэка. Ассоциация банков России обратилась к Роскомнадзору с предложением о противодействии подобным мошенникам. Банки предложили создать общую базу данных таких клиентов-фродеров. Кроме того, кредитные организации хотят блокировать сайты с инструкциями по получению кешбэка, из-за которых клиенты начинают злоупотреблять возвратами товаров, получая за них кешбэк.