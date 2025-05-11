Депутат Ивлев посоветовал Мерцу не делать необдуманных шагов в отношении РФ
Депутат Ивлев: канцлеру ФРГ следует вести взвешенную политику по отношению к РФ
Москва, 12 мая, 2025, 02:53 — ИА Регнум. Новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу не стоит предпринимать необдуманных шагов в отношении России, которые по итогу могут сыграть против его политической карьеры. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Канцлеру Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России, так как необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику. В Германии это называется конструктивный вотум недоверия», — приводит его слова «РИА Новости».
Ивлев добавил, что Мерц должен помнить о цене, которую ему придется заплатить в случае политических просчетов во внешней политике Германии, какие допустил его предшественник на этом посту.
Как передавало ИА Регнум, в апреле Мерц сообщил о готовности Берлина поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. При этом он отметил, что Германию должны поддержать другие европейские страны.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала другое заявление Мерца о желании Берлина взять под контроль ситуацию в Европе и мире. Дипломат поинтересовалась у канцлера, какую историческую эпоху тот хочет повторить, озвучивая такие высказывания.
Мерц был избран канцлером Германии 6 мая по итогам голосования депутатов бундестага. Победу он одержал со второй попытки. При первом голосовании нужного количества голосов не набралось.