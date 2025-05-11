Вашингтон, 12 мая, 2025, 02:27 — ИА Регнум. В США существенно снизятся цены на лекарства. Об этом 11 мая заявил американский президент Дональд Трамп, анонсируя подписание соответствующего указа.

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«Завтра утром (12 мая. — Прим. ред.) я подпишу один из самых значимых указов в истории США. Цены на отпускаемые по рецепту лекарства и фармацевтические препараты будут снижены практически сразу на 30–80%», — пообещал глава Белого дома, опубликовав пост в сети Truth Social.

По его словам, эти меры направлены на устранение несправедливо высоких цен на препараты в США по сравнению с другими странами. Трамп назвал это политикой «наиболее благоприятствуемой нации».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале назначенный Трампом на должность министра здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди — младший высказал мнение, что американцы имеют самый высокий уровень заболеваемости во всём мире. Он добавил, что Америка закупает 70% всех лекарств в мире. В рамках проведения масштабной кампании под названием «Сделаем Америку снова здоровой» Кеннеди заверил, что пересмотрит диетические рекомендации, обратит внимание на продукты с высокой степенью переработки и изучит причины хронических заболеваний.