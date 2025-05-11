Москва, 12 мая, 2025, 02:09 — ИА Регнум. В столице Эстонии вандалы осквернили «Бронзового солдата» — памятник воинам, освободившим Таллин от немецко-фашистских захватчиков. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщила 12 мая пресс-служба СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Глава СК России поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что памятник, по данным СМИ, изрисовали краской.

Как сообщало ИА Регнум, газета Postimees написала, что в центре Таллина вандалы осквернили памятник, известный как «Бронзовый солдат». Инцидент произошёл 10 мая на военном кладбище Сил обороны. Солдат был изрисован белой краской. Также злоумышленники нанесли на монумент оскорбительные надписи на эстонском языке.

Руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер заявил, что по факту вандализма возбудили дело о правонарушении. Установлено, что нарушителей было двое, их личности устанавливаются. Вахер добавил, что это уже не первый случай осквернения «Бронзового солдата» за последние годы.