Анадырь, 12 мая, 2025, 02:09 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано на Чукотке. Об этом 12 мая сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Олег Кугаев ИА REGNUM Природные узоры Чукотки

«Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 647 км от села Каменское на Чукотке», — следует из сообщения.

Филиал службы не приводит подробной информации о силе подземных толчков.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая землетрясение магнитудой 4,6 произошло вблизи Южных Курил. По данным сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки произошли в 03:36 мск на глубине 34 км. Эпицентр был расположен примерно в 114 км юго-восточнее острова Итуруп.

8 мая землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на Камчатке. Сейсмологи уточняли, что оно произошло в акватории Авачинского залива на глубине 58 км в 73 км от Петропавловска-Камчатского. В отдельных частях города жители ощутили подземные толчки силой до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась.