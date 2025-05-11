Рига, 12 мая, 2025, 01:53 — ИА Регнум. В Латвии возбуждено 67 уголовных дел «за празднование Дня Победы». На этом основании также задержано восемь человек, пишет агентство LETA со ссылкой на латвийскую полицию.

Dickelbers Полиция Латвии

«В связи с 9 мая в Латвии государственная полиция возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек… Ожидается, что количество возбужденных административных дел увеличится, поскольку еще не оценен ряд возможных нарушений, зафиксированных в интернете», — следует из сообщения.

Агентство также процитировало замначальника госполиции Андриса Зеллиса, который отметил, что большая часть возбужденных дел связана с использованием в общественных местах «запрещенной» символики. Речь идет о георгиевских лентах в букетах цветов и на значках на одежде, а также за прослушивание на улицах советских песен.

По словам Зеллиса, административных правонарушений 9 мая не зафиксировано, хотя в прошлом году было начато три соответствующих процесса.

«Попыток собраться у бывшего памятника (Освободителям Риги. — Прим. ред.) в Парке Победы больше не происходит, хотя один человек пытался бросить цветы рядом с этим местом, за что получил штраф», — добавил он.

Ранее латвийский парламент утвердил поправки, в соответствии с которыми на территории страны запрещается демонстрация в публичных местах символов Z и V, а также проведение мероприятий на расстоянии ближе 200 метров к памятникам советским солдатам.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило о начале проверки по сообщениям об арестах и запрете на празднование 80-летия Победы в Киеве 9 мая. До этого украинские СМИ сообщили, что в столице страны произошла серия задержаний местных жителей за возложение цветов и ношение советской символики. Одну пенсионерку украинские силовики увезли в отделение за отказ снять красную звезду с пилотки.

В апреле пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что латвийские власти намерены уничтожать военные мемориалы в стране. Для реализации этого Рига собирается «опровергнуть» наличие под памятниками таких захоронений.