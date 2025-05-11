Анадырь, 12 мая, 2025, 01:42 — ИА Регнум. На Чукотке ожидается ураганный ветер и низовая метель. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу.

Пресс-служба правительства Чукотки Чукотка

«12 мая в районе города Певека прогнозируется ветер порывами до 34 м/с и низовая метель», — уточнили в ведомстве.

МЧС рекомендовало не оставлять детей без присмотра и не выезжать за пределы населённых пунктов. Также при сильном ветре опасно нахождение вблизи ветхих конструкций.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля в Омске ввели режим повышенной готовности из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с и выше. Горожан призвали по возможности не выходить из дома и при движении пешком выбирать маршрут подальше от старых деревьев, рекламных конструкций и ветхих строений, а также не парковать автомобили в потенциально опасных местах.

В нескольких регионах Китая 14 апреля ввели оранжевый уровень опасности из-за ветра силой до 11 баллов по национальной шкале (от 28,5 до 32,6 м/с).