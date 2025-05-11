Тибетский автономный район, Китай, 12 мая, 2025, 01:10 — ИА Регнум. На территории Тибетского автономного района (ТАР) КНР зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

(сс) Тибет

Подземные толчки произошли в 00:11 мск 12 мая около города Шигадзе с численностью населения почти 80 тысяч человек. Очаг располагался на глубине 12 км.

Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января жертвами землетрясения магнитудой 7,1 в Тибете стали как минимум 36 человек, пострадали более 30. Подземные толчки произошли на территории уезда Тингри. Сейсмологи только за сутки зафиксировали в Тибете 515 афтершоков, которые возникли после основного землетрясения.

Свои соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при землетрясении.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также выразил соболезнования своему китайскому коллеге Ван И в связи с землетрясением в Тибете. Лавров попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.