Женева, Швейцария, 12 мая, 2025, 01:05 — ИА Регнум. Торговые переговоры между США и Китаем завершились после двух дней работы делегаций в Женеве. И Вашингтон, и Пекин по итогам переговорного процесса указали на существенный успех.

Matt H. Wade Белый дом, США

Как сообщается, обе стороны достигли соглашения о снижении торгового дефицита.

«Я рад сообщить, что мы достигли существенного прогресса между США и Китаем в очень важных торговых переговорах… Мы представим подробности завтра, но я могу сказать вам, что переговоры были продуктивными», — приведены слова министра финансов США Скотта Бессента на сайте Белого дома.

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф в ходе пресс-конференции в Женеве также сообщил о прогрессе, отметив, что диалог будет продолжен. По его словам, итоговое коммюнике станет хорошей новостью для всего мира.

Американский торговый представитель Джеймисон Грир отметил, что в рамках достигнутого с Китаем соглашения можно будет существенно сократить дефицит торгового баланса Соединенных Штатов. На текущий момент его объем составляет около 1,2 трлн долларов.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент США Дональд Трамп перечислил страны, с которых Вашингтон планирует взимать взаимные тарифы. Самые высокие тарифы США ввели на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). Пекин в ответ сообщил о введении пошлин на американские товары в том же размере. Позже Вашингтон заявил о повышении пошлин на товары из Китая до 145%, а КНР на американские товары — до 125%.

8 мая Трамп заявил, что США в итоге снизят импортные пошлины в отношении КНР. В тот же день газета New York Post опубликовала статью, в которой говорилось, что пошлины на китайские товары будут снижены до 50%. По информации издания, это произойдет в период с 12 по 18 мая.