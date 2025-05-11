Абуджа, 12 мая, 2025, 00:48 — ИА Регнум. В четырёх деревнях штата Бенуэ в Центральной Нигерии в результате вооружённых нападений погибли не менее 23 человек. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на Красный Крест.

(сс) Heinrich-Böll-Stiftung Нигерия

Отмечается, что инциденты произошли 10 мая. Представитель местного отделения Красного Креста Энтони Аба подтвердил гибель 23 человек в результате отдельных вооружённых нападений. Ранения получили ещё несколько человек.

Столкновения в Нигерии возникают в основном из-за соперничества кочевников и земледельцев за источники воды и землю.

Как сообщало ИА Регнум, по данным исследовательской компании SBM Intelligence, с 2019 года столкновения в Нигерии унесли более 500 жизней и вынудили 2,2 млн человек покинуть свои дома. В частности, в апреле 2025 года всего за одну ночь жертвами нападений стали как минимум 56 человек. Вооружённые боевики напали на деревни в районах местного самоуправления Лого и Укум в штате Бенуэ. Они заходили в деревни и открывали беспорядочную стрельбу из автоматического оружия по местным жителям.

В апреле 2023 года в Нигерии боевики похитили по меньшей мере 80 человек, среди которых были дети и женщины. Людей увезли в неизвестном направлении. Нападение произошло, когда жители поселка Цафе собирали хворост.