Киев, 12 мая, 2025, 00:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский всё равно приедет на переговоры с российской стороной в Турцию, даже если Москва не выполнит его требование о прекращении огня в зоне боевых действий. Об этом пишет американское издание Axios.

Иван Шилов ИА Регнум Текст Социология и внешнее управление Зеленский

«Украинский чиновник заявил, что Зеленский прибудет в Турцию в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник», — следует из публикации.

11 мая Зеленский в своем Telegram-канале ответил на предложение президента России Владимира Путина провести 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле. Глава киевского режима заявил, что Украины готова вести диалог, если с 12 мая начнется прекращение огня.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 мая Путин выступил с заявлением в Кремле по итогам работы на полях юбилея Победы. В рамках своей речи он предложил Киеву возобновить прерванные летом 2022 года переговоры по урегулированию конфликта.

Позже глава государства обсудил эту инициативу в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер поддержал предложение российского коллеги и пообещал, что Анкара со своей стороны окажет всё необходимое содействие в организации переговорного процесса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 мая подчеркнул, что Путин предпринимает все возможные усилия, чтобы украинский конфликт был урегулирован дипломатическим путем.

Также предложение российского лидера о запуске переговоров прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он призвал Киев «немедленно согласиться» и отправить делегацию на переговоры в Стамбуле.

10 мая в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Они собрались в рамках встречи так называемой «коалицией желающих». Главной темой их переговоров с Зеленским стало обсуждение 30-дневнего перемирия.

Вскоре министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов полностью прекратить огонь в зоне конфликта на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. По его словам, все участники «коалиции желающих», а также Трамп и Зеленский поддержали эту инициативу.