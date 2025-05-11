Москва, 12 мая, 2025, 00:27 — ИА Регнум. Более 150 стран и десятки международных организаций пригласили на XIII международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие пройдёт в Москве 27–29 мая под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

Premier.gov.ru Сергей Шойгу

«Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций», — сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Участники форума обсудят вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводится под эгидой Совбеза РФ с 2010 года.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Сербию приглашена на международную встречу по безопасности в Москве. Приглашение прозвучало во время беседы секретаря с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Шойгу также отметил, что Москва ценит стойкость Сербии в отказе от присоединения к санкциям, направленным против России.

Президент Владимир Путин 8 мая заявил главам иностранных государств на обеде в Кремле, приехавших в Москву по случаю 80-летия Победы, что Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, это сможет обеспечить мир для народов Земли. Также он призвал мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем современности и к общей ответственности за будущие поколения. Путин подчеркнул, что Россия готова к такой созидательной совместной работе.