Киев, 12 мая, 2025, 00:04 — ИА Регнум. В двух украинских регионах поздним вечером 11 мая объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации ресурса, тревога сработали в Полтавской и Черниговской областях.

До этого сирены включили в Сумской области. В Харьковской области тревогу отменили.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая в столице Украины на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Сигналы также включали в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Мэр Киева Виталий Кличко объявил о работе в городе средств противовоздушной обороны. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.

Министерство обороны РФ не сообщало об ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.