Белгород, 11 мая, 2025, 23:57 — ИА Регнум. Житель Белгородской области пострадал в результате украинской атаки дроном на село Богун-Городок Борисовского района. Об этом вечером 11 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что у пострадавшего диагностированы множественные осколочные ранения спины и баротравма. Он госпитализирован в Томаровскую районную больницу. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

«Для продолжения лечения бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова.

Как передавало ИА Регнум, буквально двумя часами ранее беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Борки Валуйского округа Белгородской области. Ранения получил 17-летний парень, который был в машине.

До этого в результате атаки украинского дрона по гражданскому транспортному средству в Курской области пострадала пятилетняя девочка.

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 11 мая указал, что Киев на фоне предпринимаемых Россией шагов по снижению напряженности усиливает атаки на мирные объекты. По словам дипломата, число ударов украинских войск по машинам мирных граждан чрезвычайно возросло за последние два дня.