Харьков, Украина, 11 мая, 2025, 23:50 — ИА Регнум. Украинские беспилотники атаковали знамёна Победы, которые вывесили к юбилею в подконтрольных России районах Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.

РИА Новости

«На памятниках стоят флаги, и в селе Пески в красный флаг прилетело три дрона. К сожалению, был повреждён памятник», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, ВСУ очень сильно реагируют именно на красный флаг.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ атаковали дроном памятник советским лётчикам в посёлке Коммунар Беловского района. Таким образом неонацистский киевский режим показал своё истинное отношение к памяти о Великой Отечественной войне, подчеркнул он. Повреждённый памятник будет восстановлен, как и другие объекты, ставшие целями варварских атак ВСУ, добавил врио губернатора.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 6 мая сообщил, что украинские формирования атаковали мемориал героев Великой Отечественной войны в Брилёвке. Памятник получил повреждения. Сальдо назвал эти действия ВСУ проявлением крайнего цинизма и вандализма.