Москва, 11 мая, 2025, 23:40 — ИА Регнум. Если президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в поезде попытались спрятать не сахар, а что-то другое, то это объясняет многие их последние идеи. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Кадр из видео

Спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прокомментировал видео, которое разошлось в Сети 11 мая. На кадрах видно, как Макрон, Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск садятся за стол в вагоне поезда. В этот момент на столе среди папок с документами и других бумаг лежали странные предметы белого цвета — сверток и некий продолговатый предмет. Когда французский лидер и канцлер ФРГ поняли, что их снимают журналисты, они быстро убрали эти предметы.

«Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений», — написал Дмитриев в соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, ранее пользователи Сети предположили, что сверток мог содержать в себе порошок, а спрятанный Мерцем продолговатый предмет — это ложечка, которую используют люди с наркотической зависимостью.

Странное видео с европейскими лидерами также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат вспомнила свой разговор с послом одной из западных стран в 2022 году. Тогда она спросила у иностранного коллеги, как Запад может поставлять оружие наркозависимому главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Посол ответил Захаровой, что «для ЕС это нормальное явление» и «многие главы западных государств употребляют».

Ранее СМИ не раз обращали внимание на странное поведение Зеленского, которое может быть связано с наркотической зависимостью. Один из таких случаев был зафиксирован на пресс-конференции в Мюнхене в феврале, когда у главы киевского режима дергались брови и плечи, хаотично менялось выражение лица, открывался и закрывался рот.