Элиста, 11 мая, 2025, 23:26 — ИА Регнум. В Калмыкии сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на девушку в Волгодонске Ростовской области. Об этом 11 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадр из видео

После обращения пострадавшей в полицию ростовские правоохранители установили личность подозреваемого и маршрут его передвижения. Им оказался 37-летний уроженец Калмыкии.

«В городе Элисте оперативники задержали злоумышленника и передали его своим коллегам из Ростовской области», — написала Волк в Telegram-канале.

Организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Как сообщало ИА Регнум, момент нападения мужчины на девушку в Волгодонске попал на видео. Камера наблюдения запечатлела, как злоумышленник со спины напал на выходившую из подъезда молодую девушку и попытался силой затащить её в свой автомобиль. Жертва активно сопротивлялась, однако мужчина не останавливался. Тогда на помощь пришёл проходивший мимо школьник. Он подбежал к месту происшествия и схватил нападавшего за руку. Злоумышленник был вынужден скрыться.