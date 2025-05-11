Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, 11 мая, 2025, 23:11 — ИА Регнум. По факту происшествия во время буровых работ на предприятии в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

Кадр из видео

«Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту происшествия на территории Фестивального месторождения в Пуровском районе по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», — уточнили в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Также была изъята документация предприятия.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл 10 мая. При проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО в результате нештатной ситуации пострадали три человека, двое из них — сотрудники подрядных организаций. Пострадавшие в тяжёлом состоянии с ожогами разной степени находятся в реанимации. На предприятии создали комиссию для установления причин ЧП.

В феврале на газовой буровой вышке в Тюменской области произошёл взрыв, в результате которого пострадали два человека. Раненых доставили на Кальчинское месторождение, откуда их забрал вертолёт санавиации.