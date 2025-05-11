Уголовное дело возбудили после ЧП при проведении буровых работ в ЯНАО
СК завёл уголовное дело после инцидента при проведении буровых работ в ЯНАО
Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, 11 мая, 2025, 23:11 — ИА Регнум. По факту происшествия во время буровых работ на предприятии в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.
«Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту происшествия на территории Фестивального месторождения в Пуровском районе по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», — уточнили в ведомстве.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Также была изъята документация предприятия.
Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл 10 мая. При проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО в результате нештатной ситуации пострадали три человека, двое из них — сотрудники подрядных организаций. Пострадавшие в тяжёлом состоянии с ожогами разной степени находятся в реанимации. На предприятии создали комиссию для установления причин ЧП.
В феврале на газовой буровой вышке в Тюменской области произошёл взрыв, в результате которого пострадали два человека. Раненых доставили на Кальчинское месторождение, откуда их забрал вертолёт санавиации.