Казань, 11 мая, 2025, 23:02 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» в домашнем матче одержал победу над «Ростовом» по итогам игры 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Егор Алеев/ТАСС

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку забил единственный гол на последней — 90-й — минуте игры.

Перед началом встречи команды приняли участие в акции «Бессмертный полк». Футболисты также почтили минутой молчания память участников Великой Отечественной войны. На 80-й минуте матча в честь 80-летия Победы на стадионе в Казани прозвучала песня «Катюша».

Первый — символический — удар по мячу сделал ветеран Великой Отечественной войны Равиль Гиниятович Хакимов.

«Рубин» с 42 очками разместился на седьмом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). У «Ростова» 38 очков, он занимает восьмую строчку.

В следующем туре «Рубин» встретится с подмосковными «Химками». Матч запланирован на 17 мая. «Ростов» 18 мая сыграет у себя дома с петербургским «Зенитом».

Как передавало ИА Регнум, 11 мая воронежский «Факел» дома уступил московскому «Локомотиву» с минимальным счетом, что ознаменовало вылет клуба из РПЛ. Единственный гол на 22-й минуте матча забил нападающий гостей Дмитрий Воробьёв.