Рамалла , 11 мая, 2025, 22:55 — ИА Регнум. Вечером 11 мая палестинское движение ХАМАС заявило о намерении освободить израильского заложника, имеющего также гражданство США — Идена Александра. Об этом было объявлено в Telegram-канале радикалов.

«ХАМАС в течение последних нескольких дней провёл переговоры с американской администрацией и по итогам консультаций решил продемонстрировать позитивный настрой и отпустить израильского заложника Идена Александра, обладающего двойным гражданством», — указали в заявлении.

Представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что освобождение заложника должно стать частью шагов, предпринимаемых для прекращения огня в секторе Газа, открытия КПП и оказания гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля движение ХАМАС утверждало о готово начать переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. В обмен радикалы потребовали полного прекращения войны и вывода войск оккупации.

В этот же день президент России Владимир Путин подчеркнул, что долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основе создания двух суверенных государств. Российский лидер принял в Кремле эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, который поддержал слова Путина. Эмир добавил, что Катар продолжит действовать в качестве посредника для достижения мира в секторе Газа.

В январе Израиль и палестинское движение ХАМАС при содействии Катара, Египта и США договорились о временном прекращении огня в секторе Газа. Соглашение предусматривало трехэтапный процесс: сначала израильские войска должны были покинуть территорию Газы в обмен на освобождение 33 заложников, на втором этапе предполагалось освобождение остальных израильских пленных и установление постоянного режима прекращения огня, на третьем планировался обмен телами погибших.

В Израиле 23 февраля заявили, что ХАМАС проводит унизительные церемонии в отношении израильских заложников перед их освобождением. Тель-Авив объявил о приостановке обмена. В результате израильская армия возобновила военные действия против палестинского движения в секторе Газа.