Москва, 11 мая, 2025, 22:38 — ИА Регнум. Пока Россия предпринимает шаги по снижению напряженности, Киев наращивает количество ударов по мирным гражданам. Особенно возросло число атак с применением дронов со стороны ВСУ на гражданские автомобили, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

ИА Регнум Дроны против дронов, FPV-дрон

Дипломат допустил, что украинская сторона также может предпринять новые провокации на своей территории.

«За последние пару дней число преднамеренных дронных атак ВСУ по гражданским автомобилям чрезвычайное. Понимая, что в атаках с использованием БПЛА случайности быть не может, отмечаем, что Киев ведет циничную охоту за частными гражданскими и специализированными гражданскими автомобилями», — следует из его сообщения в Telegram-канале.

По словам Мирошника, чаще всего атакам вражеских БПЛА подвергаются автомобили в Белгородской, Курской, Херсонской областях, а также в ЛНР. Вместе с этим продолжает поступать информация о новых налетах на гражданские объекты.

«Очень похоже, что Киев сознательно создает напряжение. С такой тенденцией украинские власти могут и не ограничиться уже совершенными деяниями, а предпринять новые попытки для организации провокаций как на российской, так и на своей территории, попытавшись обвинить в этом Россию», — заключил посол.

Мирошник добавил, что подобный печальный опыт провокационных действий со стороны Украины имеется в избытке.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что при сбросе взрывного устройства с украинского дрона на гражданский автомобиль ранения получил пятилетний ребенок. Родители сами доставили девочку в ближайшее медучреждение — в больницу на территории соседней Брянской области.

10 мая в Белгородской области ВСУ дроном атаковали автомобиль, в котором ехала семейная пара. Оба супруга пострадали, их госпитализировали. Машина полностью сгорела.

Киевский режим с 2014 года ведет террор против мирных жителей, включая тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, за последние 11 лет от действий украинской стороны погибли более 6,5 тыс. гражданских, еще около 16,5 тыс. человек получили ранения.