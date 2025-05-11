Валуйский район, Белгородская область, 11 мая, 2025, 22:35 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в селе Борки Валуйского округа Белгородской области. Пострадал подросток, находившийся в машине, сообщил 11 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Telegram-канале глава области уточнил, что 17-летний парень получил осколочное ранение ноги. Его доставили на лечение в Валуйскую районную больницу.

Также в результате атаки украинского дрона был повреждён автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, в этот же день в Курской области пятилетний ребёнок получил осколочные ранения в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ на гражданский автомобиль. Врио главы региона Александр Хинштейн отметил, что инцидент произошёл в посёлке Хомутовка Хомутовского района. Родители девочки, которые также находились в машине, не пострадали.

Семейная пара 10 мая пострадала в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Раненые с баротравмами были доставлены в больницу, автомобиль полностью сгорел.