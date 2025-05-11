Рыльск, Курская область, 11 мая, 2025, 22:05 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования нанесли ракетный удар по городу Рыльску в Курской области. Об этом 11 мая сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Telegram-канал Александра Хинштейна

По предварительным данным, ранения в результате атаки ВСУ получили три человека. Состояние двоих мужчин тяжёлое, у женщины осколочные ранения бедра и предплечья. Раненых госпитализировали в районную больницу.

Кроме того, была серьёзно повреждена гостиница на въезде в город. От взрывной волны пострадали две машины и два частных дома.

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На месте происшествия работают спасатели.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая ВСУ атаковали дроном памятник советским лётчикам в посёлке Коммунар Беловского района Курской области. Памятник получил повреждения, его восстановят, заверили региональные власти. По словам Хинштейна, неонацистский киевский режим таким образом показал своё истинное отношение к памяти о Великой Отечественной войне.

ВСУ за время перемирия по случаю юбилея Победы 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. По данным Минобороны РФ, по всей линии боевого соприкосновения украинские вооружённые формирования совершили 4011 обстрелов позиций наших войск из ствольной артиллерии, танков и миномётов, в том числе 62 — с применением РСЗО. Более того, противник осуществил 9918 ударов и сбросов боеприпасов с БПЛА.