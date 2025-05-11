Доха, 11 мая, 2025, 21:42 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа готовится принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 млн долларов, сообщил 11 мая телеканал ABC News со ссылкой на информированный источник.

AP/TASS

«Возможно, это будет самый ценный подарок, когда-либо сделанный Соединённым Штатам иностранным правительством», — сказано в сообщении.

По этим данным, подарок будет передан на следующей неделе, 12–18 мая, когда Трамп отправится в ближневосточное турне. Утверждается, что президент США ранее уже видел этот самолёт.

Источники телеканала отметили, что самолёт представляет собой настоящий «летучий дворец» и будет выполнять роль нового президентского борта Трампа, а после завершения его полномочий главы государства право собственности на лайнер будет передано фонду президентской библиотеки Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп 13–16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты. Президент США отмечал, что в результате этой поездки будет создано «большое количество рабочих мест».

Как передавало ИА Регнум, в апреле Трамп открыл памятник самому себе в собственном гольф-клубе Trump International Golf Club. Статую ему подарил генеральный директор компании Sticker Mule Энтони Константино. Памятник назвали «Монумент непокорности» и установили его между одним из зданий гольф-клуба и первой лункой гольф-поля. Трамп изображен с поднятой рукой и сжатым кулаком, как в момент, когда в июле 2024 года на него было совершено покушение.