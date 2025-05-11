Тегеран, 11 мая, 2025, 21:25 — ИА Регнум. Требование США о полном отказе от иранской ядерной программы является неприемлемым, заявил 11 мая президент Ирана Масуд Пезешкиан.

ИА Регнум

«Иран не стремится к созданию ядерного оружия. Они нам говорили, что хотят убедиться, что мы не хотим получить ядерное оружие — мы были полностью готовы к этому. Но неприемлемо никоим образом требование, чтобы мы отказались от исследований в рамках нашей мирной ядерной программы, после чего они бы с нами начали вести переговоры», — сказал Пезешкиан в ходе заседания правительства.

Он отметил, что Иран начал переговоры по ядерной тематике, потому что хочет мира и стабильности. Пезешкиан подчеркнул, что Иран является сторонником переговоров и не стремится к развязыванию войны.

22 апреля официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани сообщил, что Иран готов сделать свою ядерную программу прозрачнее при условии снятия санкций.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиваться полной ликвидации иранской ядерной программы. По его словам, теория о том, что Ирану разрешат использование ядерной энергии в мирных целях, не имеет основы, поскольку у Тегерана «очень много нефти», которую он может использовать. При этом Трамп пояснил, что готов выслушать аргументы в пользу идеи позволить Ирану развивать гражданскую ядерную энергетику.