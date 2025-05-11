Салехард, 11 мая, 2025, 21:05 — ИА Регнум. В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа три человека пострадали в результате нештатной ситуации во время буровых работ на предприятии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Харампурнефтегаза».

РИА Новости/Антон Вергун

«10 мая при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО в результате нештатной ситуации пострадали три работника, два из них — сотрудники подрядных организаций», — цитирует агентство заявление компании.

Уточняется, что пострадавшие в тяжелом состоянии с ожогами разной степени находятся в реанимации. В это же время оперативные службы занимаются ликвидацией последствий происшествия. На предприятии также создали комиссию для установления причин.

Как передавало ИА Регнум, в апреле двое сотрудников погибли на сульфидном заводе в Челябинской области. В компании «Доминат» заявили, что ЧП произошло во время пусконаладочных работ.

3 апреля на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске произошел пожар, три человека пострадали. В МЧС уточнили, что возгорание произошло в цеху, где хранили горюче-смазочные материалы и проводили сварочные работы.