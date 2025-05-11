Анкара, 11 мая, 2025, 21:00 — ИА Регнум. Администрация президента Турции не осведомлена о намерении главы киевского режима Владимира Зеленского приехать в Стамбул 15 мая для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил 11 мая представитель администрации.

ИА Регнум

«У нас нет такой информации», — заявил чиновник в беседе с «РИА Новости».

11 мая президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что Россия готова начать диалог уже 15 мая в Стамбуле, там, где переговоры проводились еще в 2022 году, но были прерваны Киевом.

Путин напомнил, что киевский режим ранее нарушал все перемирия и соглашения о ненанесении ударов по отдельным объектам (по энергетической инфраструктуре). Президент отметил, что вопросы перемирия (на котором ранее настаивали Зеленский и ряд лидеров ЕС) могут быть обсуждены уже в ходе переговоров о первопричинах конфликта.

Как передавало ИА Регнум, предложения Путина получили во многом позитивную реакцию в мировых СМИ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова обеспечить организацию переговоров. Президент США Дональд Трамп в свою очередь подчеркнул, что киевский режим должен немедленно согласиться на предложение Путина.

Менее чем через час Зеленский заявил, что готов приехать 15 мая в Стамбул и ждать там Путина. При этом он вновь поставил условие о 30-дневном прекращении огня в зоне конфликта с 12 мая.