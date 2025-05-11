Москва, 11 мая, 2025, 20:44 — ИА Регнум. Бывший глава Банка России Виктор Геращенко умер в возрасте 87 лет. Об этом 11 мая сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, близкий к семье экономиста.

РИА Новости/ Сергей Пятаков

«Виктор Владимирович ушел из жизни», — говорится в сообщении.

Причина смерти неизвестна.

Советский и российский экономист и банкир, Геращенко был единственным человеком в России, который четырежды возглавлял главный банк страны (два раза Госбанк СССР и дважды — Банк России). Находясь на этом посту, Геращенко, в частности, провёл денежную реформу 1993 года.

Он имел степень почётного доктора экономических наук и почётную профессорскую степень, был почётным доктором экономических наук Финансового университета при Правительстве РФ.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта на 74-м году жизни умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. В ассоциации он курировал денежное обращение, деятельность территориальных учреждений и кадровую политику.