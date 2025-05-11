* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 11 мая, 2025, 20:35 — ИА Регнум. ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата) на Украине в нынешнем виде надо ликвидировать, заявил 11 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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«В сети уже разошлось видео, где сотрудник ТЦК посреди бела дня бьет человека прямо на улице. Еще один случай — в Харькове: мужчина получил тяжелые травмы после «общения» с представителями ТЦК и попал в больницу. Я говорю об этом не впервые и повторю еще раз: ТЦК в нынешнем виде надо ликвидировать», — написал украинский политик в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают ряд категорий граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе. Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Глава российского государства указывал, что следующим шагом будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который существовал в нацистской Германии.

Украинские СМИ сообщали о множестве скандальных случаев, связанных с мобилизаций в ВСУ. Так, 3 мая в Луцке сотрудники ТЦК мобилизовали курьера прямо на улице во время доставки.

25 апреля украинские военкомы во Львове выкинули мужчину-эпилептика на улицу, когда у того начался приступ. Уточнялось, что мужчину сначала попытались мобилизовать, однако после начала приступа его просто оставили на улице.

В марте сотрудница полиции Одесской области сбила семилетнюю девочку на пешеходном переходе, а отца, пришедшего разбираться в правоохранительные органы, мобилизовали в ВСУ.