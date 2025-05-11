Киев, 11 мая, 2025, 20:09 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский менее чем через час после призыва президента США Дональда Трампа «немедленно» согласиться на предложенные Россией переговоры пообещал лично приехать в Стамбул и ждать там президента РФ Владимира Путина.

Global Look Press/Keystone Press Agency

При этом он заявил, что рассчитывает на согласие России на 30-дневную приостановку огня.

«Мы ждём с завтрашнего дня прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии», — написал глава киевского режима в своём Telegram-канале.

Собирается ли Зеленский приехать в Стамбул в том случае, если Россия с указанным требованием не согласится, глава киевского режима не уточнил.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что Россия готова начать диалог уже 15 мая в Стамбуле, там, где переговоры проводились еще в 2022 году, но были прерваны Киевом.

Путин напомнил, что киевский режим ранее нарушал все перемирия и соглашения о ненанесении ударов по отдельным объектам (по энергетической инфраструктуре). Президент отметил, что вопросы перемирия (на котором ранее настаивали Зеленский и ряд лидеров ЕС) могут быть обсуждены уже в ходе переговоров о первопричинах конфликта.

Предложения Путина получили во многом позитивную реакцию в мировых СМИ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова обеспечить организацию переговоров. Трамп в свою очередь подчеркнул, что киевский режим должен немедленно согласиться на предложение Путина.