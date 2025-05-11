Москва, 11 мая, 2025, 20:22 — ИА Регнум. Возможное появление биометрии как способа идентификации граждан при покупке алкоголя может быть связано с задачей отрегулировать продажу спиртного. Об этом заявил директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского университета «МИЭТ» Александр Шарамок в разговоре с ИА Регнум.

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В Минпромторге заявили, что биометрия вполне может быть альтернативным способом идентификации граждан при покупке товаров с возрастным ограничением. По словам замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова, биометрия вполне может являться альтернативным способом идентификации покупателей.

«Инициатива это связана прежде всего с тем, чтобы как-то отрегулировать продажу алкоголя. Насколько я знаю и имею реальное подтверждение этого, ограничения, которые существуют по продаже алкоголя, так или иначе обходятся. По крайней мере, по времени продажи»,— рассказал собеседник агентства.

При этом специалист отметил, что внедрение современных технологий с точки зрения идентификации и аутентификации в различные сферы происходит планомерно с течением времени. И это одна из инициатив подобного характера, уточнил эксперт.

«Я думаю, что такие технологии, программно-аппаратные средства все-таки на данный момент широко не внедрены. То есть торговые точки, которые будут реализовывать алкогольную продукцию, должны быть оснащены подобным аппаратно-программным обеспечением, но на сегодняшний момент этого ещё нет», — заявил Шарамок.

Собеседник агентства также настаивает на том, что подобная идентификация возраста должна сохранять и классическую альтернативу — должна сохраниться возможность предъявить бумажный паспорт для подтверждения возраста в магазине.

«Наверное, альтернативные варианты также должны существовать. У нас сейчас сфера применения электронных денег, и прошедшие праздники показали, что в некоторых случаях интернет может быть недоступен. И даже нужно, чтобы он был недоступен. А как же в этом случае проводить электронные платежи на бытовом уровне, если у нас нет альтернативы? То есть бумажные деньги существуют и должны продолжать существовать. Собственно, здесь такая же ситуация. Альтернатива — это всегда хорошо»,— подытожил Шарамок.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что на двух станциях Петербургского метрополитена теперь можно оплачивать проезд с использованием биометрических данных. Глава города уточнил, что новый вид оплаты стал доступен на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» .

Ранее правительство России разрешило с 1 сентября 2025 года применять биометрию при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика такой технической возможности. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что остальные способы посадки на поезд также сохраняются.