Вашингтон, 11 мая, 2025, 19:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже сомневается в возможности заключения сделки между Россией и Украиной.

Известия/Тарас Петренко

«Я уже начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Россией. Проведите встречу, сейчас же!» — заявил глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Трамп призвал киевский режим немедленно согласиться на прямые переговоры с Москвой. По словам американского лидера, президент России Владимир Путин, предлагая встречу, стремится не к временному прекращению огня, а к окончательному завершению кровопролития.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что Россия готова начать диалог уже 15 мая в Стамбуле, там, где переговоры проводились еще в 2022 году, но были прерваны Киевом.

Комментируя предложение Украины о 30-дневном перемирии, Путин также напомнил, что киевский режим ранее нарушал все перемирия и соглашения о ненанесении ударов по отдельным объектам, в частности по энергетической инфраструктуре, и отметил, что вопросы прекращения огня и перемирия могут быть обсуждены уже в ходе переговоров о первопричинах конфликта.